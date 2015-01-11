Сегодня россияне будут работать на час меньше

Рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращен на один час – это связано с предстоящим празднованием Международного женского дня.

Восьмое марта в этом году выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут трехдневные выходные – с 8 по 10 марта.

Следующими длинными выходными для россиян станут праздники с 1 по 5 мая. А через три рабочих дня в рабочем календаре начнутся четырехдневные выходные (с 9 по 12 мая)

https://dostup1.ru/society/Segodnya-rossiyane-budut-rabotat-na-chas-menshe_114309.html