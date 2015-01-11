Забытые в поезде вещи теперь можно отыскать через интернет. ИНСТРУКЦИЯ

Пассажирам поездов теперь можно не беспокоиться о забытом в поезде багаже. Компания РЖД запустила специальный сервис, где можно найти потерянные в поездке вещи.

«Уважаемый пассажир! Для поиска забытых в поездах вещей Вам необходимо подать заявку. Обязательные для заполнения поля отмечены знаком *», – гласит приветствие на сайте сервиса.

Пассажирам, потерявшим свой багаж, необходимо заполнить несколько полей в форме заявки. Среди них имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому билет был оформлен. Кроме того, там же нужно написать, где были забыты вещи или хотя бы их примерное расположение. После их можно будет опознать по фотография.

Единственное условие — поиск возможен в течение 30 дней от начала поездки.

https://www.cheltv.ru/zabytye-v-poezde-veshhi-teper-mozhno-otyskat-cherez-internet-instruktsiya/