В Челябинской области семьи распадаются чаще, чем создаются

В 2019 году январь с февралем в Челябинской области оказались богаче на разводы (2 493), чем на свадьбы (2 301).

Если женились южноуральцы чаще в феврале (1 203), нежели в январе (1 098), то с расторжением браков все наоборот - наиболее богатый «урожай» разводов (1 346) собрал именно первый месяц нового года.

В январе-феврале 2018-го в Челябинской области поженились 2 298 пар, а развелись - 2 411. Новые ячейки общества южноуральцы создавали наиболее охотно также в феврале, наиболее активно прощались с семейной жизнью - в январе.

По данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в 2018-м году в регионе узами брака сочетались 23 011 пар. Пик свадеб пришелся на август (3 962), самым «бедным» на женитьбы месяцем оказался май (780). Развелись в ушедшем году 15 990 супружеских пар. Чаще всего документы о разводе южноуральцы подписывали в октябре (1 459 раз), реже всего – в феврале (1 180).

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-semi-raspadayutsya-chashche-chem-sozdayutsya