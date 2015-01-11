Директор озёрского колледжа за казенные деньги летала на курорты

Директор Озерского технического колледжа может стать фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях. Дело возбудили в городском следственном отделе.

Разбирательства возникли после того, как директор колледжа за казенный счет отдохнула в Турции и Эмиратах. Кроме того, женщину подозревают в «вольном» распоряжении деньгами за проживание в общежитии студенческого стройотряда.

Следствию удалось установить, что в 2017 году директор отправилась за счет колледжа в турецкий Кемер с восемью подчиненными. Поездку директор объяснила оптимизацией работы для проведения тренинга.

Также женщина за счет колледжа — отправилась в Абу-Даби. В Эмиратах проходил чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills». Однако о посещении Кемера директор не известила региональное министерство образования, а в Эмиратах и вовсе задержалась еще на два дня после конца соревнований.

Пока директор смогла вернуть 30 тысяч рублей за поездку в Турцию, под вопросом остаются более 20 тысяч за дополнительные дни в Абу-Даби.

Также было выявлено нецелевое использование средств, полученных в 2018 году за проживание в общежитии техникума студентов стройотряда «Мирный атом» и рабочих.

https://miasskiy.ru/20190311-na-yuzhnom-urale-direktor-kolledzha-za-kazennye-dengi-letala-na-kurorty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop