Озерские ветераны-спортсмены отметили масленицу на лыжне

10 марта 2019 года на стадионе «Труд» (залив озера Иртяш) прошел 4-й вид спартакиады «Здоровье» лыжные гонки, в которых участвовали более 70 человек. Мужчины бежали 3 км., женщины 2 км., а самые «опытные» (старше 70 лет) бежали 1 км.

Хорошая погода и праздничное настроение способствовало тому, что все без исключения дошли до финиша, а многие показали отличные результаты. Призерами в своих возрастных группах стали:

Женщины 45-54 года 2 км.

1 Мухина Юлия

2 Безрукова Наталья

3 Алексеенко Наталья

55-59 лет

1 Савельева Елена

2 Сиротинина Людмила

3 Романцова Светлана

60-69 лет 1км.

1 Летягина Гульниса

2 Шошина Ирина

3 Муратова Галина

70 лет и старше

1 Маслихина Светлана

2 Лимонова Тамара

3 Бадукина Надежда

Мужчины 55-64 года 3 км

1 Басилашвили Василий

2 Князев Сергей

3 Аллин Владимир

65-69 лет

1 Булаев Петр

2 Азнабаев Урал

3 Устинов Виктор

70-79 лет 1 км.

1 Бойко Иван

2 Иванов Павел

3 Митенков Александр

80 лет и старше 1 км.

1 Люльков Владимир

2 Грошев Юрий

3 Спигин Николай

Участники поблагодарили за отличное проведение соревнований спортивных судей: Химичева П.В.,Химичеву Е.А.,Корнеева А.А., Исмагилова А.С., Исмагилову А.Х.,Агафонову Л.Л.,Жемчужную Л.Г., и Двойникову М.Ю. Ждем ветеранов спорта на следующих соревнованиях по настольному теннису, которые состоятся 28-29 марта в СК «Стимул» (Парус).

Главная судейская коллегия спартакиады: Корнеев Алексей и Исмагилова Анифа.