Озерские ветераны-спортсмены отметили масленицу на лыжне

10 марта 2019 года на стадионе «Труд» (залив озера Иртяш) прошел 4-й вид спартакиады «Здоровье» лыжные гонки, в которых участвовали более 70 человек. Мужчины бежали 3 км., женщины 2 км., а самые «опытные» (старше 70 лет) бежали 1 км.
Хорошая погода и праздничное настроение способствовало тому, что все без исключения дошли до финиша, а многие показали отличные результаты. Призерами в своих возрастных группах стали:
Женщины 45-54 года 2 км.
1 Мухина Юлия
2 Безрукова Наталья
3 Алексеенко Наталья
55-59 лет
1 Савельева Елена
2 Сиротинина Людмила
3 Романцова Светлана
60-69 лет 1км.
1 Летягина Гульниса
2 Шошина Ирина
3 Муратова Галина
70 лет и старше
1 Маслихина Светлана
2 Лимонова Тамара
3 Бадукина Надежда
Мужчины 55-64 года 3 км
1 Басилашвили Василий
2 Князев Сергей
3 Аллин Владимир
65-69 лет
1 Булаев Петр
2 Азнабаев Урал
3 Устинов Виктор
70-79 лет 1 км.
1 Бойко Иван
2 Иванов Павел
3 Митенков Александр
80 лет и старше 1 км.
1 Люльков Владимир
2 Грошев Юрий
3 Спигин Николай
Участники поблагодарили за отличное проведение соревнований спортивных судей: Химичева П.В.,Химичеву Е.А.,Корнеева А.А., Исмагилова А.С., Исмагилову А.Х.,Агафонову Л.Л.,Жемчужную Л.Г., и Двойникову М.Ю. Ждем ветеранов спорта на следующих соревнованиях по настольному теннису, которые состоятся 28-29 марта в СК «Стимул» (Парус).
Главная судейская коллегия спартакиады: Корнеев Алексей и Исмагилова Анифа.
Ключевые теги: масленица, лыжи, озёрские ветераны.
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