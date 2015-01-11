Подставил под удар. В ДТП с озёрским водителем-«чайником» пострадала пенсионерка

ДТП с участием водителя-новичка произошло в Озерске.

Авария случилась накануне, 11 марта.

Возле дома №11 на улице Кирова 18-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу ехавшему по главной ВАЗу, за рулем которого находился 33-летний мужчина. В результате отечественное авто протаранило иномарку, въехав ей в бок. Удар оказался достаточно сильным, кузовы обеих машин заметно искорежены.

Кроме того, ехавшая в автомобиле немецкой марки пожилая женщина в результате столкновения получила серьезные повреждения. Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, 68-летняя пассажирка была доставлена в больницу с различными травмами. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что водительский стаж молодого человека, управлявшего «Фольксвагеном», составляет лишь четыре месяца.

https://www.cheltv.ru/podstavil-pod-udar-v-dtp-s-voditelem-chajnikom-na-yuzhnom-urale-postradala-pensionerka/