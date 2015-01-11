Представители 10 ядерных предприятий соревнуются в инженерном дизайне CAD

Снежинский филиал МИФИ (Челябинская область) принимает участников дивизионального чемпионата ядерно-оружейного комплекса по компетенции «Инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD)» – конкурс профмастерства является отборочным на чемпионат AtomSkills-2019.

На площадке Специализированного центра компетенций МИФИ собрались 29 участников с 10 предприятий ЯОК: в Снежинск приехали инженеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Сарова, Заречного, Лесного, Трехгорного и Озерска.

Конкурс проходит в течение трех дней: в понедельник, 11 марта, участники знакомились с оборудованием и устанавливали свои программные продукты, 12 и 13 марта посвящены решению чемпионатных заданий, которые разработал ведущий инженер-конструктор РФЯЦ − ВНИИТФ, главный эксперт чемпионата AtomSkills в компетенции «Инженер-конструктор» Евгений Устьянцев. По словам организаторов, уровень заданий соответствует сложности заданий WorldSkills Hi-Tech-2018.

За работой конкурсантов будут наблюдать 24 эксперта. Итоги конкурса станут известны 13 марта.

Добавим, вне конкурса в отборочном туре в рамках подготовки к чемпионату AtomSkills-2019 по компетенции «Инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD)» принимают участие студенты СФТИ НИЯУ МИФИ, а также воспитанник лаборатории «Юниоры AtomSkills» Ярослав Усманов. Для ребят это возможность оценить свои силы и набраться опыта.

https://dostup1.ru/economics/Predstaviteli-10-yadernyh-predpriyatiy-sorevnuyutsya-v-inzhenernom-dizayne-CAD_114412.html