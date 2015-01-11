В правительстве Челябинской области в прямом эфире расскажут о переходе на цифровое телевидение

Уже в начале лета, 3 июня, в Челябинской области состоится отключение аналогового вещания. В связи с этим сегодня, 13 марта в Правительстве Челябинской области состоится пресс-конференция, посвященное этому масштабному событию.

Готов ли регион к переходу на «цифру»? Вызовет ли массовое отключение аналога рост цен на цифровые приставки и антенны? Как государство контролирует этот процесс? Кому положены компенсации затрат на приобретение спутникового оборудования и цифровых приставок и как их получить? Какие вопросы чаще всего интересуют жителей, когда речь заходит о цифровом телевидении? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области и Алексей Ивонин, директор филиала РТРС — Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра.

— рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

Прямую трансляцию встречи все желающие смогут посмотреть на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало пресс-конференции запланировано на 9:00 по челябинскому времени.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/perehod-na-cifru/