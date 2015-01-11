Паводок угрожает 20 южноуральским муниципалитетам

Подготовка к весеннему паводку стала одной из главных тем сегодняшнего совещания губернатора Челябинской области с главами районов.

Так, по словам заместителя главы региона Олега Климова сложная ситуация может сложиться в 31 населенном пункте 20 муниципалитетов, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Особенное беспокойство вызывают возможные заторы льда в Ашинском, Брединском, Варненском и Троицком районах. Кроме того, непростая обстановка может сложиться на двух реках, где обнаружены наледи и еще на шести реках, где наблюдается промерзание русла.

Как пояснил Олег Климов, чтобы не допустить угрозы для населения для борьбы с паводком сейчас формируется специальная группировка. В нее войдут почти 10,5 тыс. человек личного состава и две тысячи единиц техники, в том числе 162 плавсредства, два вертолета и два самолета, которые предоставит министерство обороны. Также организуют и круглосуточный мониторинг за уровнем воды, в частности, для этого будут использовать и беспилотники.

https://www.cheltv.ru/pavodok-ugrozhaet-20-yuzhnouralskim-munitsipalitetam/