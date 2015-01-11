Ликвидатор последствий аварии на «Маяке» отметил 90-летний юбилей

Почетный ветеран Снежинска (ЗАТО, Челябинская область), участник ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО «Маяк» отметил 90-летний юбилей – именинника поздравили представитель городской власти и Управления соцзащиты.

Леонид Гавриловский родился в Тюмени. После окончания в 1953 году физико-технического факультета УПИ по специальности «Технология трансурановых элементов» начал трудовую деятельность в Лаборатории «Б» под руководством известного ученого Н. Тимофеева-Ресовского. С 1955 по 1959 годы работал младшим научным сотрудником Центральной заводской лаборатории ПО «Маяк». В 1957 году принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии. В 1959 году вернулся в Снежинск. Прошел свой трудовой путь от инженера до начальника отдела радиационной безопасности РФЯЦ – ВНИИТФ. Участвовал в наземных, подземных и воздушных испытаниях ядерного оружия на Новоземельском и Семипалатинском полигонах.+

Леонид Петрович внес значительный вклад в работу по обеспечению безопасных условий труда по радиационной и ядерной безопасности в подразделениях института.

https://dostup1.ru/society/Likvidator-posledstviy-avarii-na-Mayake-otmetil-90-letniy-yubiley_114473.html