Южноуральцы будут меньше платить за работы по благоустройству дворов

За сооружение тротуаров, парковок и устройство освещения во дворах собственникам не нужно будет платить. Эти работы войдут в программу “Благоустройство городской среды” – она уже два года реализуется в Челябинской области.

За это время в регионе новую жизнь обрели 600 дворов и 131 так называемое общественное пространство.

А еще специалисты подготовили визуализацию, как должен преобразиться парк после завершения масштабной реконструкции по проекту “Городская среда”. Общий бюджет проекта на этот год впечатляет.

“Практически полтора миллиарда выделяется на Челябинскую область в этом году, – сообщает Дмитрий Холод, координатор проекта “Городская среда”. – Особенность нашей Челябинской области состоит в том, что все 43 территории Челябинской области участвуют в программе”.

Какие скверы, дворы, набережные и парки отремонтированы и что предстоит сделать, говорят сегодня на форуме.

О планах нужно заявить до 31 марта. Программа “Городская среда” уже сформирована на четыре года вперед. Но по инициативе губернатора Бориса Дубровского в нее вносят коррективы – перечень бесплатных для населения работ по благоустройству расширился. Главная цель – снизить финансовую нагрузку на жильцов.

“Ремонт тротуаров, парковок, места для сбора мусора – они перешли в основной перечень объектов, поэтому будут финансироваться за счет средств местных бюджетов”, – отмечает Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области.

В этом году по программе в регионе отремонтируют 350 дворов и 130 парков, скверов и прогулочных зон.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-budut-menshe-platit-za-raboty-po-blagoustrojstvu-dvorov/