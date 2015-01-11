Для фур и автобусов закрыто более 300 км трассы М-5 в Челябинской области

Более 300 км трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыто для фур и автобусов из-за сложных погодных условий.
«Из-за сильного снегопада, метелей и гололеда на участке автодороги федерального значения М-5 Москва – Челябинск с 1 548-го по 1 871-й километр (от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска) введено ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта», – говорится в сообщении. +
Предварительное время действия ограничения – до 18 часов. Время окончания может быть изменено из-за непогоды.
В ведомстве уточнили, что особенно сложная обстановка складывается на дороге в горнозаводской зоне, куда направляется циклон.
Легковой транспорт двигается в обычном режиме. Впрочем, дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок и переждать временное ограничение движения в пунктах отдыха. Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы упрдор – 8 (351) 266-65-63.
Напомним, южный циклон принес в Челябинскую область сильные снегопады и метели. Только в Челябинске за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков, высота снежного покрова увеличилась на 8 см, в связи с чем в городе утром образовались 9-балльные пробки.
https://dostup1.ru/society/Dlya-fur-i-avtobusov-zakryto-bolee-300-km-trassy-M-5-v-Chelyabinskoy-oblasti_114493.html
Ключевые теги: трасса, снегопад, Челябинская область, М-5 Урал.
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