Дубровский: Ключевые объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будут завершены в 2019 году

До конца текущего года в Челябинске завершат строительство ключевых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, намеченных на лето-2020, – об этом глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, выступая на встрече с руководителями общественных приемных губернатора.

В ходе разговора Дубровский подвел итоги 2018 года и обозначил главные задачи на 2019.

«Экономические итоги 2018 года в целом позитивные. Резкого прорыва не произошло, но основные экономические показатели отработаны на уровне предыдущего года, без снижения. Так, индекс промышленного производства составил 100,1%. Заметно выросли объемы грузооборота автотранспорта – на 17,4 %. Прирост в стройкомплексе превысил 12%, в жилищном строительстве практически достиг 7%. За год вырос на 4,5% оборот розничной торговли. Уже по этим цифрам видно, что экономика области развивается многовекторно и достаточно устойчива к внешним колебаниям», – сказал, в частности, глава региона.

Он также отметил, что годовые объемы валового регионального продукта (ВРП) выросли на 2% и превысили 1,5 трлн рублей. «Имеем неплохой рост по инвестициям, стабильно работает большинство отраслей», – добавил Борис Дубровский.

На текущий год задачи следующие: «Продолжаем выполнять поручения президента, в том числе данные в преддверии Года экологии. Выходят на передний план задачи в сфере демографии, развития здравоохранения, образования, повышения эффективности мер социальной помощи. До конца текущего года завершим строительство ключевых объектов к саммитам ШОС и БРИКС», – сказал губернатор.

https://dostup1.ru/economics/Dubrovskiy-Klyuchevye-obekty-k-sammitam-ShOS-i-BRIX-v-Chelyabinske-budut-zaversheny-v-2019-godu_114492.html