Южноуральцев будут прививать от клещевого энцефалита только отечественной вакциной

В Челябинской области стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита, в аптеках вакцину можно приобрести примерно за 500 рублей, но только отечественного производителя – в этом году импортные препараты на рынок не поступили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального Минздрава Ольгу Яворскую.

«Импортных вакцин у нас в этом году на рынке не будет точно, потому что производители не продлили сертификацию. Будет вакцина только российского производства. Сразу скажу, что это замечательная вакцина, состав которой четко отражает те антигены, которые имеются у клещей-переносчиков нашего региона. Поэтому эффективность такой вакцинации достаточно высока», – утверждает специалист.

Прививку можно поставить в платных центрах – туда вакцину покупать не нужно. В поликлинике, где вы закреплены, услуга будет бесплатной, но нужно принести с собой необходимый препарат, соблюдая «холодовую цепь» (то есть в термосе. – Прим. АН «Доступ»).

По итогам прошлого года в Челябинской области было зарегистрировано 78 случаев клещевого энцефалита и 97 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Считается, что это достаточно низкий уровень.

«Клещей в прошлом сезоне было в 2,5 раза меньше, чем в прошлые годы, причем инфицированы были всего 0,25% от числа исследованных паразитов. На Южном Урале среди укушенных 16% – люди с прививками, остальные – до 98% – дети, получившие иммуноглобулин, вовремя обратившиеся за медпомощью. Заболело всего три ребенка 10-17 лет, они не были привиты и не обратились за медицинской помощью. Среди взрослых количество привитых всего 9%, процентов шестьдесят получают защиту с помощью иммуноглобулина. Заболели 75 взрослых. Зафиксирован один летальный случай – скончался 75-летний пенсионер, не обратившийся за помощью», – рассказала руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Обезопасить человека от заболевания помогает также акарицидная обработка территорий. На Южном Урале она проходит в два этапа – в конце весны и начале осени, в сухую погоду.

Стоит помнить, что клещи являются переносчиками различных инфекций, от которых прививка не защищает. Поэтому, чтобы сэкономить средства на анализы и лечение, рекомендуется застраховаться. Также после пребывания на природе нужно внимательно осмотреть себя на наличие клещей, в случае укуса – снять его и обратиться в травмпункт. Паразита необходимо исследовать на зараженность инфекциями.

Отметим, что южноуральцы уже сообщают об обнаружении первых клещей в лесах.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsev-budut-privivat-ot-kleschevogo-entsefalita-tolko-otechestvennoy-vaktsinoy_114501.html