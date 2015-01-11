Выходные в Челябинской области будут солнечными, без осадков

В предстоящие выходные, 16 и 17 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет до минус 5 градусов, в воскресенье – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью синоптики обещают минус 13-18 градусов, на юге – до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 738 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 16 марта, по православному календарю Евтропиев день.

Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Именины в этот день: Марфа, Михаил, Севастьян.

В воскресенье, 17 марта, Герасим Грачевник.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

http://uralpress.ru/weather/300743