Весело, задорно, интересно проведём эти выходные!

"Очередные ничем не примечательные выходные", - скажете вы? И будете совершенно не правы!

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16 марта

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Айболит" - Спектакль «Айболит» (3+) по одноимённому стихотворению Корнея Чуковского - премьера Верхнеуфалейского муниципального театра «Вымысел». Советская сказка, большинству жителей нашей страны знакомая с самого раннего детства, обрела новую форму. Тут и современный ребёнок в числе героев спектакля, и танцы, и ростовые куклы, и активное использование видеоэффектов.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Лес"(14+) - Богатая помещица Гурмыжская затеяла сделать три добрых дела. В своё имение она привозит Алексея Буланова, молодого человека без всяких средств, чтобы женить его на своей бедной племяннице Аксюше. Купец Восмибратов приходит сватать своего сына за Аксюшу, в целях личной выгоды. Но именно в этот момент в имение приезжает племянник Гурмыжской, который не появлялся пятнадцать лет, чем вносит смятение в спокойную размеренную жизнь помещичьей усадьбы.

17 марта

С 9-00 регистрация, глк "Егоза"

Соревнования на трассе «Спортивная».

Дисциплина: параллельный слалом.

Участвуют как лыжники, так и сноубордисты!

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зоки и Бада" - пособие для малышей по воспитанию родителей (5+). Забавные истории о маленьких сластенах и непоседах, которые вдруг являются в вашу жизнь с явным намерением сделать ее гораздо менее спокойной, зато более интересной и счастливой. Даже не пытайтесь от них избавиться, лучше сразу угостите мёдом!

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ" К. Кавелл, сказка-проделка, 5-7 лет

Зрители оказались в сказочном лесу, том самом, где звучит волшебная музыка (композитор Сергей Гальперин). Задорные мелодии артисты наигрывают на окаринах. Эта глиняная свистулька – неотъемлемая часть фольклора многих странах мира и для многих народов считается детским музыкальным инструментом. Художник Андрей Степанов сочинил красивых, из самого детства, кукол – ласковых и добрых. А декорация в этом спектакле с сюрпризом!

15-00 ЦГБ

Выставка фотографий «Линия взгляда».

Что вы увидите, придя в Центральную городскую библиотеку на открытие фотовыставки?

-разнообразие жанров и высокохудожественные фотографии;

-идеальное качество печати;

-безупречно выстроенный визуальный ряд.

В выставке участвуют фотографы из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Озёрска и Кыштыма.

17-00 ДК "Маяк"

"Нам - 25!" - творческая встреча клуба "Таланты и поклонники". Клуб был основан в 1994 году Музой Александровной Хохряковой, которая собрала в нем почти все музы искусства - живопись, вокал, авторскую песню, художественное слово и инструментальную музыку.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры" - новогодняя сказка для взрослых (16+). «Дуры мы, дуры» - новая Новогодняя сказка для взрослых, способная подарить веру в чудо. Главные героини спектакля — четыре простые женщины, у каждой из которых есть вторая половинка, но даже рядом со своим мужчиной их не покидает чувство одиночества. Эта Новогодняя ночь должна принести надежду на счастливое будущее. Спектакль уникален тем, что именно зритель сможет решить судьбу героев.

Челябинск

Все выходные: дс "Юность"

Выставка "Стиль и мода". Впервые на одной площадке появится возможность почувствовать себя Золушкой на балу у принца: посетив одну выставку, можно полностью обновить свой гардероб, следуя самым свежим трендам мировой моды. Новые коллекции, представленные здесь, позволяют раньше других купить то, что в магазинах появится лишь спустя месяц-другой.

Все выходные: ледовый дворец «Уральская молния»

всероссийский чемпионат по спринтерскому и классическому многоборью. Национальные соревнования обещают быть зрелищными — около 80 титулованных спортсменов из разных регионов страны разыграют четыре комплекта медалей. На домашнем чемпионате выступит Ольга Фаткулина, которую земляки прозвали «челябинским метеоритом».

Все выходные: гранд-отель «Видгоф»

Фестиваль фото- и видеографии Chelyabinsk PhotoVideoFest — 2019. Организаторы обещают полное погружение в мир фотографии. Здесь будет интересно как простым зрителям, так и профессионалам. Общение, обучение, обмен идеями, много интересных кадров, тест-драйв фото- и видео техники.

Екатеринбург

16 марта

16-00 Екатеринбург Арена

Футбольный матч: Урал — ЦСКА, Российская Премьер-Лига, 20 тур.

17-00 крк "Уралец"

Хоккей: «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций

«Автомобилист» впервые за всю свою историю вышел в полуфинал конференции.

17 марта

14-00 СК "Уктус"

Зимний экстрим фест. Стэнс & Дрифт Авто, велоэкстрим, сноубайки, аэростат и многое другое!

Александра Лебедева