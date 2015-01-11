Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.03.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 19 марта 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 8 град. С • атмосферное давление 751 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 70 % • ветра нет м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП без пострадавший. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 2 п.8,9 К.Маркса 20 п.2, Монтажников 22 Гайдара 6, Иртяшская 13 п.2 с 9 до окончания Октябрьская 21, Октябрьская 25, Уральская 18 с 9 до 12 часов Матросова 20, Семенова 6А с 9 до 13 часов Дзержинского 35 п.18-20 с 10 до окончания Советская 40,41,42,48 с 13 до окончания 2. В сетях электро-снабжения Космонавтов 24 с 9 до 12 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Набережная 59 с 8.30 до 17 часов К.Маркса 2 п.8,9 К.Маркса 20 п.2, Монтажников 22 Гайдара 6, Гайдара 26 п.11,12 Иртяшская 13 п.2 с 9 до окончания Октябрьская 21, Октябрьская 25, Уральская 18, Победы 47 с 9 до 12 часов Матросова 20, Семенова 6А, Дзержинского 32 с 9 до 13 часов Дзержинского 35 п.18-20 с 10 до окончания К сведению жителей округа! В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны! Вниманию руководителей организаций! В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается: - организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 марта 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшие осадки, ночью в виде снега, днем с дождем, ночью и утром в отдельных районах туманы, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с, отдельные порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14º, на крайнем западе минус 4-9º, днем от 0º до плюс 5º, в низинах до минус 3º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха сохраняется рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _215_ обращений граждан. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38753/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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