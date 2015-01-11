Ремонт дорог в Челябинской области оценят МВД и Генпрокуратура

Комиссия ФАС России посчитала, что при дорожных аукционах в Челябинской области были заключены антиконкурентные соглашения, участниками которых стали губернатор Борис Дубровский, Миндортранс и АО «Южуралмост» – результаты проверки ведомства планируется передать в МВД и Генпрокуратуру.

По мнению антимонопольной службы, результатом реализации данного соглашения стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог. «Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – говорится в сообщении ведомства.

Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано «антиконкурентное соглашение». Их победителем стало АО «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%. В службе подчеркивают, что контракты с компанией заключались несмотря на предписания Челябинского УФАС.

«ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остается монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», – сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В пресс-службе губернатора Челябинской области подчеркивают, что будут продолжать отстаивать свою правоту в установленном законом порядке. Правительство региона обратится в Арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесеннное ФАС России. «Дорожные споры с антимонопольным ведомством продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд. Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально», – сообщили в пресс-службе губернатора.

https://dostup1.ru/economics/Remont-dorog-v-Chelyabinskoy-oblasti-otsenyat-MVD-i-Genprokuratura_114611.html