Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает граждан Российской Федерации на службу в полицию.
Для сотрудников полиции гарантированы:
- достойная зарплата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;
- ежегодный отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
- ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника полиции и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно;
- бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях для сотрудников и членов их семей;
- льготная пенсия после 20 лет выслуги, включая службу в Вооруженных силах;
- возможность получения высшего образования за счет МВД России;
- единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.
По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57. Тел. 8-999-371-1038, 2-59-12, код города - 35130.
Возможно трудоустройство иногородних.
Ключевые теги: полиция, вакансии, работа.
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