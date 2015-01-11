Областной избирком предложил допустить самовыдвиженцев до выборов губернатора

Избирательная комиссия Челябинской области предложила внести поправки в закон о выборах главы региона.

Инициативу обсудят 27 марта на собрании депутатов Законодательного собрания.

Избирком предлагает внести изменения, которые позволят участвовать в выборной кампании самовыдвиженцам. Для этого им нужно будет собрать не менее 13 тыс. 200 подписей в свою поддержку, отметил председатель облизбиркома Сергей Обертас в разговоре с корреспондентом «Челябинского эха».

«Нужно будет собрать подписи 0,5% избирателей. У нас 2 млн 633 тыс. избирателей, то есть собрать нужно будет 13 тыс. 200 подписей. Это норма не наша, мы предлагаем самовыдвижение как некую возможность, а федеральный закон регламентирует количество подписей», — прокомментировал Сергей Обертас.

Также самовыдвиженцам нужно будет пройти муниципальный фильтр — собрать подписи городских и районных депутатов. Еще одно предложение касается увеличения размера избирательного фонда с 15 млн до 150 млн рублей. Кроме того, планируется законодательно закрепить возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения.

В среду, 20 марта, поправки рассмотрят на заседании профильного комитета в Заксобрании. 27 марта их будут обсуждать на собрании депутатов ЗСО. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.

http://echochel.ru/news/2019/03/18/79010/