Врио губернатора Текслер прибудет на Урал в среду, 20 марта

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер прибудет на Южный Урал сегодня, 20 марта, – членам правительства и депутатам Заксобрания его представит полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Напомним, 19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

Своего бывшего подчиненного уже поздравил министр энергетики РФ Александр Новак, пожелав Текслеру успехов на новом посту. «Алексей Леонидович за время работы в Минэнерго внес большой вклад в развитие ТЭК, зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал. Он стал частью сплоченной команды, под его непосредственным руководством вырабатывалась и успешно реализовывалась государственная политика по отдельным направлениям деятельности в сфере ТЭК и смежных отраслях, в том числе по вопросам формирования прогнозов развития отрасли. Последние несколько месяцев Алексей Текслер также курировал электроэнергетическую отрасль – и уже добился немалых результатов», – приводит слова Новака пресс-служба министерства.+

Добавим, на работу избирательной комиссии Челябинской области кадровые перестановки не повлияли: выборы губернатора будут назначены депутатами ЗСО не позднее 9 июня и пройдут 8 сентября 2019 года.

https://dostup1.ru/politics/Vrio-gubernatora-Texler-pribudet-na-Ural-v-sredu-20-marta_114658.html