Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область придет метеорологическая весна

Челябинская область в ожидании паводка. МЧС готовится взрывать лед на реках, лаборанты и технологи водоканала – усиленно очищать «прибывающую» воду, которая потом окажется в кранах южноуральцев, синоптики подсчитывают количество осадков, чтобы спрогнозировать возможные подтопления.

ВЕСНЕ ДОРОГУ

По словам заместителя начальника Челябинского Гидрометцентра Ирины Поповой, метеорологическая весна установится в регионе в первой половине апреля – к 6-8 числу месяца. Подробного прогноза синоптики не дают, однако обещают, что такого сильного снегопада, как на прошлой неделе, уже не будет. По крайней мере, в марте. В ближайшие пять дней возможны небольшие осадки в виде снега. А вот апрельские и майские дожди могут усилить половодье.

«В 2018 году в Челябинской области выпало 66% сезонной нормы осадков, в этом году – 74%. Запас воды в снеге – 60%, это тоже в пределах нормы. Толщина льда в настоящее время достигает 66 см, на реке Уй – от 75 до 99 см», – рассказывает Ирина Попова. Цифры адекватные, соглашаются с ней коллеги.

ПОТОП В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

Прихода «большой воды» экстренные службы ждут с 5 по 15 апреля. Прогнозы относительно челябинского региона в целом спокойные – никаких эксцессов быть не должно. Как всегда, чуть подтопит Ашу, Варненский и Брединский районы.

«Исходя из анализа прошлых лет и особенностей формирования половодья, в текущем году осложнение обстановки возможно в 31 населенном пункте. В зоне негативного воздействия паводковых вод могут оказаться более 700 домов, в которых проживает порядка 2 тыс. жителей региона», – рассказал заместитель начальника Управления гражданской защиты ГУ МЧС по Челябинской области Владимир Копытов.

С 25 марта в местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка.

Отметим, что эвакуация населения из-за весеннего половодья не проводилась в Челябинской области уже шесть лет. «В 2013 году нам пришлось эвакуировать жителей южных зон. Больше этого не повторялось», –вспоминает Копытов.

Напомним, с 15 апреля в Челябинской области из-за паводка закроют дороги для большегрузных автомобилей.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-v-Chelyabinsk-pridet-meteorologicheskaya-vesna_114676.html