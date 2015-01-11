Жительница Каслей получила 3 года колонии за истязание ребенка бывшего мужа

Жительница Каслей получила реальный срок за истязание ребенка – она мучила восьмилетнего сына своего бывшего мужа, которого оставили с ней на 10 дней.

«Установлено, что 50-летняя подсудимая, проживая с бывшим супругом и его малолетним сыном 2010 года рождения в одном доме, в отсутствие отца ребенка в период с 13 по 22 ноября 2018 года на почве личных неприязненных отношений к мальчику наносила ему побои в виде болезненных захватов за руки, ударов по лицу и ногам, причиняя физическую боль и психические страдания. Эксперты зафиксировали телесные повреждения в виде кровоподтеков на ногах», – говорится в сообщении.+

По результатам рассмотрения уголовного дела суд согласился с мнением государственного обвинителя по квалификации преступного деяния и признал женщину виновной в истязании несовершеннолетнего.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке – вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Kasley-poluchila-3-goda-kolonii-za-istyazanie-rebenka-byvshego-muzha_114669.html