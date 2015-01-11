Международный фестиваль фристайла и сноуборда состоится в Миассе

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет ежегодный фестиваль Russian Freestyle Games. Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое будет состоять из спортивной и развлекательной части. В стартах, по заявлению организаторов, примут участие спортсмены из России и других стран.

Соревнования будут проводиться в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр.

Показательные выступления от ведущих райдеров России и Европы — это не единственное шоу, которое ждет зрителей. 23 марта с самого утра и до завершения фестиваля в зоне проведения Russian Freestyle Games для зрителей будет работать ди-джей, ведущий, аниматоры и выступит шоу-балет, также будет проведен розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Кульминацией этого дня станет грандиозная вечеринка в кафе у подножия горы.

— рассказали организаторы события.

Впервые Russian Freestyle Games прошел в «Солнечной долине» в 2015 году. Тогда соревнования собрали более 3 тысяч зрителей, а среди участников были ведущие спортсмены России и зарубежья.

К 2018 году организация соревнований вышла на принципиально новый уровень, в том числе RFG входит в официальный сезонный календарь мероприятий международной федерации лыжного спорта (FIS). На сегодняшний день для участия в стартах заявилось 7 иностранных спортсменов из Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии и Латвии. Основной состав участников — это представители России, в том числе участники Универсиады 2019 в Красноярске.

— сообщают организаторы.

Отметим, что вход на мероприятие — свободный.

https://www.1obl.ru/news/sport/russian-freestyle-games-2019/