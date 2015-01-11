Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

27 марта 2019 состоится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны области с подачей сигнала «Внимание всем!» и запуском всех электросирен и громкоговорителей.

Запуск электросирен будет произведён в 11.35 и 13.00 по местному времени. Продолжительность сигнала до 5 минут.

Звучание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал: “Внимание всем!”.

“Внимание всем!” – это предупредительный сигнал, подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав этот сигнал:

· включите телевизор, радиоприемник или репродуктор радиотрансляционной сети или подойдите к уличным средствам оповещения;

· внимательно прослушайте сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

В сообщении указывается:

· источник информации;

· место, время, характер ЧС;

· метеоданные (направление распространения опасных факторов источника ЧС);

· какие районы (участки местности) подвержены воздействию опасных факторов;

· порядок действий населения.

Действуйте в соответствии с полученными указаниями, быстро, но без суеты и паники, соблюдая порядок и дисциплину.