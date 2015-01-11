Запланированы масштабные работы по модернизации насосно-фильтровальной станции

В этом году, в рамках специальной экологической программы, Озерск приступит к первому этапу модернизации. Переход на систему ультрафильтрации позволит значительно улучшить потребительские качества питьевой воды.

Несколько лет назад жители округа столкнулись с проблемой возникновения специфического запаха питьевой воды, который появляется во время отмирания сине-зелёных водорослей в озере Иртяш.

В воде появляется геосмин, который значительно ухудшает потребительские качества воды, несмотря на то, что её химический состав соответствует всем нормативам. В этой ситуации эффективным способом решения проблемы может стать ультрафильтрация питьевой воды.

Ультрафильтрация препятствует попаданию геосмина в питьевую воду. Следует отметить, что много лет эта технология применяется на нососно- фильтровальной станции Озерска. Но на существующей установке обрабатывается только небольшая часть воды. Она смешивается с общей массой, которая очищается при помощи кварцевых фильтров. Технология обычной фильтрации очищает воду от геосмина только на 5-10 процентов, тогда, как технология ультрафильтрации позволяет очистить её более чем на 90.

– Для того, чтобы улучшить потребительские качества воды, округ выступил с инициативой по включению реконструкции насосно-фильтровальной станции в областную специальную экологическую программу. В настоящее время уже подготовлен проект реконструкции, который прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Объём финансирования проекта составляет более 200 млн рублей. В этом году в округ будут направлены 122 млн рублей, за счёт которых будут выполнены определённые виды работ. Подрядная организация, которая будет выполнять работу, определится в ходе конкурса.

Если в ходе аукционных процедур будет получена экономия, то эти средства также будут направлены на продолжение реконструкции насосно-фильтровальной станции, – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Для окончания реконструкции системы ультрафильтрации потребуются дополнительные средства, к выделенным по специальной экологической программе. В настоящее время администрация рассматривает возможность оставшиеся объёмы работ профинансировать через программу «Чистая вода».

Когда проект будет завершён, старая система очистки может быть зарезервирована для использования в экстренных ситуациях. Озерск сможет полностью проводить подготовку питьевой воды на новой установке.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38831/