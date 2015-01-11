Евгений Щербаков поздравил юных инспекторов движения с открытием своего пресс-центра

В настоящее время подобные пресс-центры уже работают в 15 российских регионах. Кураторами федерального проекта по созданию пресс-центров ЮИД являются всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» и Госавтоинспекция МВД России.

Юных озерских журналистов поддержали глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, начальник управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин.

Пресс-центр был создан на базе редакции «MEDIA- патруль», которая начала свою работу год назад в составе клуба юных инспекторов дорожного движения «Озерский патруль». В редакцию пришли десять озерских старшеклассников из разных школ, увлекающихся журналистикой. 19 марта в актовом зале администрации ребятам были вручены их первые удостоверения и пресс-карты.

С этим знаменательным событием ЮИДовцев поздравил начальник управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин:

– Это движение развивается на протяжении 46 лет. Выросло уже не одно поколение воспитанников ЮИД. Вы успешно выступаете на областных, всероссийских и международных соревнованиях, совместно с сотрудниками ДПС проводите рейдовые мероприятия, обращая внимание на безопасное поведение на дорогах пешеходов, и, особенно, детей, на культуру поведения участников дорожного движения. Я думаю, что открытие пресс-центра позволит привлечь в отряд юных инспекторов дорожного движения ещё больше молодёжи.

Видеосюжеты, фотоматериалы и статьи MEDIA- патруля уже размещаются на сайтах: ДТДиМ, управления образования и в социальных сетях. Сейчас работа редакции выходит на новый уровень. Творческие работы юных озерских журналистов будут публиковаться во Всероссийской газете «Добрая Дорога Детства».

Для встречи с руководителями УВД, ГИБДД и органов местного самоуправления редакция MEDIA- патруля подготовила несколько вопросов. Один из них касался тех задач, которые стоят перед юными инспекторами дорожного движения сегодня:

– Я считаю, что активная жизненная позиция молодых людей в какой бы то ни было сфере это залог того, что данное направление будет успешно развиваться в будущем, – ответил на вопрос глава округа Евгений Щербаков. – Если заинтересованная молодёжь организует такой пресс-центр, сотрудничает с УВД и ГИБДД, то положительный результат этой деятельности безусловно будет.

Вы формируете определённую культуру поведения, у вас есть возможность высказать свою позицию в прессе. Я думаю, что это движение будет развиваться, и мы обязательно будем прислушиваться к вашему мнению, к мнению жителей при разработке программ по безопасности дорожного движения. Это движение очень хорошее, нужное, своё время и силы вы тратите не зря.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38840/