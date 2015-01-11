Летом школьники смогут путешествовать на поезде за полцены

С 1 июня по 31 августа 2019 года школьники смогут передвигаться на поездах за полцены – 50-процентная скидка предоставляется детям от 10 до 17 лет.

«Оформить льготный билет можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Возраст ребенка определяется на день начала поездки», – говорится в сообщении.

При посадке пассажиру необходимо предъявить проездной и документ, удостоверяющий личность, на основании которого был приобретен билет.

https://dostup1.ru/society/Letom-shkolniki-smogut-puteshestvovat-na-poezde-za-poltseny_114710.html