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| Новости » Городские новости

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

В феврале мы анонсировали видео-интервью с представителями Управления архитектуры и градостроительства ОГО по вопросу создания и внедрения в Озёрске дизайн-кода. Задокументированного свода правил размещения и содержания информационных конструкций, который будет призван улучшить внешний вид города, но принесет много хлопот предпринимателям Озёрска.

По независящим от нас причинам видео-интервью не состоялось. 

Но ответы на вопросы редакции и читателей были получены в печатном варианте. Публикуем. 

- Расскажите, пожалуйста, о том, что такое дизайн-код и о тех главных задачах, которые он должен будет решать...

- Дизайн-код это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок. Он призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.

В России впервые дизайн-код вывесок разработала студия Артемия Лебедева в 2013 году исключительно для гостевых маршрутов, исторически значимых улиц и зданий центра Москвы. А с 2016 года внедрять новые правила оформления фасадов начали и в других городах: Казани, Саратове, Ижевске, и с 1 февраля 2018 года в Челябинске.

Установление дизайн-кода позволит:

1) Упорядочить размещение вывесок: сейчас на фасадах творится анархия, большую часть пространства занимают крупные компании с большими ресурсами и малый бизнес проигрывает. Если же у всех вывески единообразны внешне и по размеру, все предприятия находятся в равных условиях.

2) Улучшить внешний вид города и сформировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду: из-за визуального шума люди перестают осознавать ценность города, архитектурная ценность застройки теряется.

-Разработка дизайн-кода - это скорее требование времени или в Озерске действительно много визуального шума, и для нас это необходимый документ?

- Разработка дизайн-кода – это скорее требование времени.

Городская среда очень сложная по своей структуре вещь. В ней много элементов: дома, люди, вывески, витрины. Когда они перебивают друг друга, появляется хаос. Есть шум звуковой — когда машины гудят под окнами или соседи шумят в два часа ночи. А есть визуальный - это хаотическое расположение элементов, их несвязанность по цвету, форме, стилю. Когда шум сильный, находиться на улицах некомфортно.

Дизайн-код, по сути, - это официально закрепленные «правила хорошего тона», помогающие людям чувствовать себя на улице желанными гостями. А значит - более бережно относиться к своему городу.

Со временем дизайн-код позволит изменить облик города. Художники, архитекторы, дизайнеры считают, что вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать с ней, а не конкурировать.

-Какие стадии согласования должен пройти дизайн-код, прежде чем он начнет действовать. Когда примерно это произойдет? Что может помешать принятию документа?

- Документ называется Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа. На данный момент проект документа проходит стадию согласования. Далее в течение 30 дней проект будет размещен на сайте. В обязательном порядке документ должен пройти антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре. Также определенное время займет его обсуждение на депутатских комиссиях для последующего вынесения соответствующего решения на сессию Собрания депутатов. Надеемся, что это произойдет в возможно короткий срок.

-Одним из первых городов, принявших дизайн код, стал Челябинск. Расскажите, пожалуйста, как там проходило его внедрение и есть ли положительные результаты, а может наоборот - подводные камни?

- За основу челябинского дизайн-кода был взят аналогичный документ, разработанный студией Артемия Лебедева для Москвы. В Челябинске, чтобы раскачать механизм новых правил пришлось восстановить должность главного художника города и внести изменения в Закон об административных правонарушениях в Челябинской области.

С 1 февраля 2018 года в Челябинске был установлен новый дизайн-код города. Владельцам кафе, банков, магазинов и других заведений, которые находятся в центре Челябинска и на гостевых маршрутах, теперь нужно привести свои фасады в соответствие с ним.

Любые правила требуют времени для их принятия. Создание дизайн-кода челябинским бизнес-сообществом сначала было воспринято без энтузиазма. По мнению предпринимателей, новые правила несут дополнительные затраты: расходы на замену одной конструкции в среднем превышают 100 тыс. рублей, а это деньги, которые совсем не лишние в бюджете небольшого объекта торговли или общепита.

Впрочем, времени прошло уже достаточно, чтобы сделать вывод: коммерсанты в Челябинске довольно быстро стали адаптироваться к новым правилам.

- Реакция предпринимателей Озёрска на появление этого документа и новых правил явно будет отрицательной... Вы готовы к этому? Будут ли в документе прописаны санкции для тех, кто не будет следовать новым правилам.

- Опыт правоприменительной практики соблюдения законодательства в сфере наружной рекламы показывает низкую правовую осведомленность городских предпринимателей, а порой и явное нежелание следовать требованиям «каких-то непонятных и ненужных» законов.

Тем не менее, будем уведомлять и побуждать предпринимателей и юридических лиц прилагать усилия к приведению своих вывесок в соответствие с дизайн-кодом, в противном случае, применять принудительный демонтаж.

После утверждения Правил на странице Управления архитектуры и градостроительства на сайте Озерского городского округа будет создан отдельный раздел, посвященный дизайн-коду, где будут пояснены основные требования и ограничения Правил.

За нарушение требований Правил владельцы информационных конструкций будут нести ответственность, предусмотренную законодательством Челябинской области об административных правонарушениях.

Штраф для граждан будет составлять от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц от 50 до 500 тыс. рублей.

- Одна из наших читательниц размышляет: С моей точки зрения, если мы за равные права всех (и людей и предпринимателей), то пусть эта "кричащая" реклама размещается внутри магазинов и ТЦ. А снаружи здания должна быть вывеска конкретной специализации данной торговой точки: электро-товары, овощи и фрукты, ткани, универмаг, торговый центр и пр.

Согласны ли Вы с этим предложением?

- Это ошибочное мнение. Так упомянутая «кричащая» реклама относится к рекламным конструкциям категории «наружная реклама» и по определению обязана располагаться на фасадах зданий и сооружений, равно как и фирменная вывеска. Правомочность их размещения определяет федеральное законодательство: закон «О рекламе» и закон «О защите прав потребителей».

- Еще вопрос от читателя: Неплохо бы было к дизайн-коду добавить какой-никакой код для лестниц и перил города для травмобезопасности. Не секрет, что и слишком крупные, и слишком мелкие ступени, особенно в неочистительный зимний период могут представлять опасность для здоровья и жизни.

- Размеры ступеней, перил и уличных лестниц регламентируются нормами СНиП, на основании которых и ведется проектирование и последующее строительство. Их надо строго соблюдать. Ступени и лестницы, будь они хоть какого размера, будут травмоопасны, если их вовремя не чистить от снега и льда.

Требования к качеству уборочных работ и ответственность за их неисполнение изложены в Правилах благоустройства Озерского городского округа.

- По этому поводу уточняющий вопрос от редакции... Ждать нам после принятия дизайн-кода еще каких-либо документов или кодов, регламентирующих облик нашего города?

- Реализация данных Правил для нас стоит первоочередной задачей. Что касается новых регламентирующих документов, влияющих на положительный образ городского пространства, Управлением архитектуры и градостроительства проведена большая работа по подготовке и утверждению нового административного регламента «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» на территории Озерского городского округа Челябинской области, который был утвержден в августе 2018 года.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика принимается на заседании Градостроительного совета. Архитектурно-градостроительный облик объекта должен соответствовать требованиям правил землепользования и застройки в отношении зонирования, показателей высотности, этажности, плотности застройки градостроительных регламентов, и требованиям Правил благоустройства Озерского городского округа.

В перспективе – разработка Правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории Озерского городского округа.

- От читателя: Новые цвета фасадов для ремонтируемых домов старой части города согласуются ли как-то с Вашим управлением? Кто их выбирает? Многие из них уж больно яркие. Может это и не плохо. Но если нет единой концепции, то через несколько лет, мы получим не город, а ожившую детскую раскраску.

 - Раньше расколеровкой городских фасадов жилого фонда занимался проектный институт (УО ВНИПИЭТ). Сейчас эта обязанность по согласованию возложена на Управление архитектуры и градостроительства.

По поводу яркости фасадов не соглашусь. Может здесь работает обратный эффект - СВЕЖЕвыкрашенное здание на фоне серой, потерявшей первоначальный цвет застройки.

Закончить несостоявшиеся интервью планировалась обсуждением фотографий коммерческих объектов на предмет соответствия их вывесок будущему дизайн-коду. Приводим некоторые из них с комментариями специалистов.

Просим владельцев магазинов воспринять это как дополнительную рекламу, а не как критику. К тому же: "Предупрежден, значит вооружен". 

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

За вывеску — до 500 000 рублей штрафа! Скоро в Озёрске примут дизайн-код.

Озерск.ру

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