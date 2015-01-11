400 млрд рублей: РЖД намерены проинвестировать проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург

РЖД внесли проект магистрали между Челябинском и Екатеринбургом в инвестпрограмму до 2025 года.

В документ внесли несколько проектов высокоскоростных магистралей. Среди них Москва — Казань, Казань — Екатеринбург и Челябинск — Екатеринбург. Деньги на уральскую магистраль ОАО «РЖД» выделит при базовом и оптимистичном сценарии развития. Объем инвестиций оценивается в 402 млрд рублей. Как следует из документа, наибольшая сумма — 130 млрд рублей — заложена на 2023 год.

ВСМ Челябинск — Екатеринбург планируют начать строить в 2021 году. В настоящее время проект находится на стадии заключения концессии о строительстве, его внесли в стратегию пространственного развития до 2025 года.

http://echochel.ru/news/2019/03/21/79077/