Глава округа поставил задачи по проведению капитальных ремонтов

Сегодня Евгений Щербаков провёл совещание по вопросу капитальных ремонтов на 2019 год. В нём приняли участие председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, профильные заместители главы округа.

В этом году в округе планируется продолжить капитальный ремонт дворца спорта «Гранит». В рамках программы «Добрые дела» выполнить ремонтные работы в детских садах и школах (ремонт фасадов, замена окон, ремонты детских групп и учебных классов). В ДК «Строитель» – ремонт фасада, ступеней и замена оконных блоков.

Кроме того, в этом году планируется начать серьёзную работу по переводу электрических нагрузок с одной центрально-распределительной подстанции на другую, чтобы сделать систему электроснабжения старой части города и микрорайона Заозёрный более надёжной. В настоящее время электрические мощности в этом районе недостаточные, что тормозит его развитие и строительство новых объектов. Проект выполнен, он рассчитан на три года, и в этом году начнётся его реализация.

На ДОКе уже в этом году будут завершены работы и введена в эксплуатацию новая подстанция (в районе ДТДиМ), от которой зависит бесперебойное электроснабжение нескольких учреждений и более тридцати тысяч жителей микрорайона.

Ещё одна важная тема – капитальный ремонт Каслинского шоссе. Также запланирован капитальный ремонт набережной б. Гайдара с установкой ограждений, смотровых площадок, установкой малых форм, обустройством пешеходных переходов через проезжую часть.

Большая работа предстоит в рамках реконструкции насосно-фильтровальной станции. Конкурсные процедуры уже начались. В начале мая должен быть определён подрядчик, который приступит к первому этапу выполнения работ.

В этом году планируется подготовить проект по реконструкции наружного освещения проезжей части пр. К. Маркса, где планируется внедрить элементы «умного города», а также запроектировать замену освещения на протяжённом участке ул. Кыштымской: от пересечения с ул. Дзержинского по направлению к воинской части, провести модернизацию системы наружного освещения на ул. Музрукова и ул. Иртяшской (замена ламп накаливания на светодиодные светильники).

Евгений Щербаков дал поручение своим заместителям и руководителям подведомственных учреждений максимально оперативно провести конкурсные процедуры, определиться с подрядчиками, заключить муниципальные контракты для того, чтобы все запланированные работы были выполнены в полном объёме до конца текущего года. Глава округа подчеркнул, что оперативные совещания по контролю за ходом выполнения намеченных работ будут проводиться регулярно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38861/