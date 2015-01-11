Умер пострадавший в ДТП под Снежинском мужчина

В больнице скончался один из пострадавших в аварии под Снежинском (ЗАТО, Челябинская область) – ДТП произошло утром 22 марта.

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он был в реанимации и не мог дышать самостоятельно. Состояние второго пострадавшего мужчины нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы. Также одного из пострадавших, находящихся в Кыштыме, готовят к операции.

Напомним, авария произошла в 6.40 на 113 км автодороги Подъезд к Екатеринбургу. Двадцатичетырехлетний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-2818, по предварительной информации, при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением водителя 1978 года рождения. Пострадали шесть человек, двое направлены на амбулаторное лечение.

https://dostup1.ru/society/Umer-postradavshiy-v-DTP-pod-Snezhinskom-muzhchina_114749.html