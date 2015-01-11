Скользко и грязно: стал известен прогноз погоды на выходные

По-настоящему весенняя погода ожидает южноуральцев в ближайшие выходные. По прогнозам регионального Гидрометцентра, температура воздуха в Челябинской области прогреется до +9 градусов.

Так, завтра, 23 марта, на территории всего региона ожидется переменная облачность, без существенных осадков. В утренние часы возможен туман, местами слабая изморозь, на дорогах голодедица. Ночью температура воздуха упадет −10, в низинах до −14 градусов.

В воскресенье, 24 марта, в Челябинской области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов, ночью упадет до −7, в низинах — до −10 градусов. Ветер в оба дня — переменных направленй, от 1 до 7 м/с.

https://www.cheltv.ru/skolzko-i-gryazno-stal-izvesten-prognoz-pogody-na-vyhodnye/