Студенческие стройотряды будут привлекать к работам по благоустройству

Возможность участия студенческих строительных отрядов в благоустройстве парков, скверов и общественных территорий обсудили замглавы Минстроя России Максим Егоров и командир Мордовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин в рамках Всероссийского совещания по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

По словам Алексея Нагина, студенческие строительные отряды ежегодно работают на всероссийских трудовых проектах. Так, на Всероссийской студенческой стройке (ВСС) «Мирный атом» (г.Озерск, Челябинская область) только в 2018 году работало 850 студентов, на ВСС «Космодром «Восточный» (Углегорск, Амурская область) – 200 студентов, на ВСС «Север» (Чаяндинское НГКМ, Республика Саха (Якутия) - 800 студентов и на ВСС «Заполярье» (Заполярное НГКМ, ЯНАО) - 200 студентов. Они выполняли дорожные, малярно-штукатурные, бетонные, земляные, монтажные и многие другие виды работ. Помимо этого, студенты принимали участие в региональных трудовых проектах, например, в строительстве объектов для Чемпионата Мира по футболу 2018, а также в формировании городской среды в рамках проекта «Агент ЖКХ».

http://www.iluki.ru/news/studienchieskiie-stroiotriady-budut-privliekat-k-rabotam-po-blaghoustroistvu