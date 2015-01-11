Экс-губернатор Борис Дубровский перенес операцию на сердце

После отставки с поста губернатора Челябинской области Борис Дубровский попал в больницу.
Как пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники, бывшему главе региона экстренно потребовалось стентирование сосудов сердца из-за мощного стресса. Операцию Борису Дубровскому сделали еще в минувший четверг.
За два дня до этого он подал в отставку с поста губернатора, а в среду присутствовал на церемонии представления и.о. губернатора Алексея Текслера, где выступил с речью. Сейчас состояние бывшего главы региона оценивается как удовлетворительное, добавляет издание.
http://echochel.ru/news/2019/03/25/79110/
Ключевые теги: Дубровский, экс-губернатор, здоровье, отставка.
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