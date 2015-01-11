Предложили сыграть в теннис вместо интернета

C 19 по 22 марта в Озерске проходил второй ежегодный турнир по настольному теннису среди детей и молодых людей, проживающих в общежитиях.

Поединки были организованы в двух группах: дети до 14 лет и молодежь старше 14 лет.

Турнир проводился в соответствии с Правилами соревнований по настольному теннису, утвержденными Федерацией настольного тенниса России, встреча состояла из трех сетов. В процессе игры участники демонстрировали полученные умения и навыки. Турнир получился интересным и запомнится надолго участникам и гостям остротой борьбой и накалом страстей.

В результате «жарких» поединков призерами стали:

Дети до 14 лет: 1 место - Субботин А.; 2 место - Полозов А.; 3 место - Хайреждинов Д.

Молодежь старше 14 лет: 1 место Никифоров А.; 2 место Кирилл Б.; 3 Место Киселева Е.

Илья Назаров, начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа:

- Молодое поколение, пришедшее заниматься этим видом спорта, вселяет большие надежды в плане развития настольного тенниса в нашем городе. Даже пять минут игры в настольный теннис принесут больше радости и приятного общения, чем часы, проведенные в соцсетях. Попробуйте сами и научите друзей – у вас появится увлечение, на которое не жаль времени.

Турнир был организован МУП «Социальная сфера» и Службой по делам молодежи администрации Озерского городского округа при поддержке «ДОСААФ» г. Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38876/