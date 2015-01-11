В Челябинской области ожидаются гололед и мокрый снег

Во вторник, 26 марта, в Челябинской области сохранится облачная погода, в большинстве районов пройдет мокрый снег с дождем, утром на дорогах – гололедица.

Ночью ожидается от минус пяти до нуля градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2-7, в горах прогнозируется до минус одного градуса. Отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Отметим, что в течение суток южноуральцев ожидают перепады давления. Ночью давление понизится с 738 до 734 мм, днем – повысится до 740 мм ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-gololed-i-mokryy-sneg_114798.html