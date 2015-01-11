Посвятили малой Родине личные рекорды

23 марта в п. Метлино впервые прошли соревнования по кроссфиту, приуроченные ко дню рождения поселка. Участники смогли проявить такие качества, как сила и выносливость.

Кроссфит — это программа упражнений, состоящая в основном из аэробных упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного тела) и тяжелой атлетики. Тренировки проходят при минимальном наличии инвентаря, что делает этот вид спорта широко доступным.

Соревнования в п. Метлино включали в себя выполнение силовых испытаний в сочетании с бегом.

В программе комбинировались такие действия как: бег, берпи с касанием предметов (в прыжке коснуться предмета, грудной клеткой коснуться земли, прыжок, грудной клеткой коснуться земли), тяга покрышки при помощи каната, ползание по-пластунски, подъем груза (поднять груз до уровня перекладины при помощи каната), царь-гора (перелезть снежную гору), бег по покрышкам (наступая в середину покрышки), перенос покрышек, "змейка" (у хоккейного корта преодолеть змейку), стенка (перебраться через стенку), кантовка покрышки (перенос покрышки до точки Б и возвращением обратно при помощи переворачивания её), корзина (стоя в планке на прямых руках перекладывать предметы из одной корзины в другую разными руками. Достать из корзины правой рукой, передать в левую руку, левой рукой положить в другую корзину), "походка фермера"(взять два мешка, дойти до точки Б и вернуться обратно) и многое другое.

Дополнительно к этому надо было бежать, и бежать по сугробам, утопая в них по колено. Чем естественнее оказывались препятствия, тем сложнее получалось испытание, отважились на которое настоящие герои.

Участники выступали в пяти возрастных категориях.

По отзывам участников, это была настоящая "гонка героев": прежде всего спор с самим собой - сможешь ли ты пройти весь путь, выполнить все упражнения. Но какой адреналин вырабатывался у того, кто проползал водянистый ров или пробегал по лужам: «В финале - не чувствуешь ног, пульсирует в голове, но оно того стоит!»

Мероприятие сопровождалось ритмичной музыкой, которая добавляла драйва. И болельщики, и спортсмены получили массу положительных впечатлений и заряд энергии.

На финише всех ждал чай из самоваров и сладкое угощение.

Ольга Хакимова, депутат Собрания депутатов по п. Метлино:

- Мы очень надеемся, что теперь такие соревнования станут нашей фишкой, опыт в организации есть! Всем огромное спасибо за участие, болельщикам - за поддержку, судьям - за работу!

Инициатором и вдохновителем данного мероприятия выступила Инесса Шакирова, бывший учитель физкультуры школы №35, в настоящее время она работает в г. Челябинск, но продолжает активно пропагандировать здоровый образа жизни на своей малой Родине. На месте большую помощь и поддержку в реализации идеи оказали: начальник отдела администрации ОГО по п. Метлино Лариса Кунакбаева, депутат Собрания депутатов ОГО Ольга Хакимова, МБУ «Арена» (директор Сергей Родин), начальник расположенной в п. Метлино пожарной части Сергей Сысков, ООО «ДорСтройУрал», местные предприниматели и неравнодушные жители, которые помогали и готовили трассу.

Всех участников наградили памятными подарками, а призёров - ценными призами, медалями и грамотами:

Категория «Девочки до 12 лет»:

Хакимова Камила (1 место)

Иванова Ева (2 место)

Категория «Мальчики до 12 лет»:

- Багапов Дмитрий (1 место)

- Аминов Кирилл (2 место)

- Кадыров Даниэль (3 место)

Категория «Юноши»:

- Нигаматьянов Даниил (1 место)

- Булатов Владислав (2 место)

- Лисици Игнат(3 место)

Категория «Женщины»:

- Казина Венера (1 место)

- Саитова Олеся (2 место)

- Хакимова Ольга (3 место)

Категория «Мужчины»:

- Бегляров Руслан (1 место)

- Казин Василь (2 место).- Хамитов Виль (3 место).

- Хамитов Виль (3 место).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38880/