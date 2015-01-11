Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске боятся возвращаться домой: шатаются полы

И.о. губернатора Алексей Текслер встретился в Магнитогорске с жильцами дома на проспекте Карла Маркса, 164.

Встреча прошла в магнитогорской школе во вторник, 26 марта. На нее пришли около сотни жильцов дома, где 31 декабря произошел взрыв. Они жаловались, что не могут купить себе квартиры из-за возросших цен на рынке. Мешают и бюрократические преграды — например, когда жилье проходит по цене, но не совпадает метраж.

Люди из разрушенного седьмого подъезда просили главу региона давать им не сертификаты, а реальные деньги, чтобы обзавестись не только жильем, но и имуществом. Также пострадавшие задали вопрос о пожертвованиях. Они сообщили, что не увидели средств, которые перечисляли неравнодушные к трагедии. Жильцы не доверяют предварительным результатам экспертизы, которая признала дом пригодным для проживания. В некоторых квартирах шестого подъезда шатаются полы и пропадает отопление. Из-за этого люди боятся возвращаться домой, передает 74.ru.

Алексей Текслер внимательно выслушал жильцов и записал их жалобы, после чего поручил вице-губернаторам Евгению Редину и Сергею Шалю дать людям разъяснения по их проблемам. «Вы со мной не возвращаетесь, а остаетесь здесь, пока не пообщаетесь с каждым и пока не найдете решения по их вопросам», — сказал Редину глава региона.

После встречи с жильцами Текслер пошел в шестой подъезд дома.

В результате обрушения двух подъездов дома из-за взрыва без жилья остались 139 человек. Еще несколько сотен жильцов пожелали переехать из поврежденного здания. На выплату компенсаций власти выделили в общей сложности почти 1 млрд рублей. 500 млн направили из резервного фонда правительства России.

http://echochel.ru/news/2019/03/26/79144/