Время собирать ёлки

Последняя декада марта. Время выбрасывать ёлки. И пихты. И прочие дерева, стоявшие в квартирах с Нового года. Вот и еще один озерчанин не выдержал и выволок на помойку хвойную подружку. Думал вывезут наши спецслужбы. А не тут-то было. Они обычный мусор вывезли, а на пихту рука не поднялась. Нехай теперь еще тут полежит. До майских праздников время есть…

Александр Волынцев