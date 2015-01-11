Вопросы вывоза ТКО в сфере внимания прокуратуры

25 марта в прокуратуре ЗАТО г. Озерск прошло межведомственное совещание по проблеме своевременного вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Озерского городского округа. В работе совещания приняли участие прокурор по ЗАТО г. Озерск Алексей Вахрушев, первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, начальник отдела охраны окружающей среды администрации Галина Смирнова, представитель регионального оператора по обращению с ТКО по Кыштымскому кластеру, руководители управляющих организаций, представители контролирующих и надзорных органов.

Алексей Вахрушев отметил, что поводом для проведения межведомственного совещания стало большое количество жалоб, поступающих от жителей города, а также негативные публикации в СМИ о несвоевременном вывозе мусора, который скапливается на контейнерных площадках:

– Ежедневно мы фиксируем не менее пяти обращений. Проблема приобретает масштабный характер. Необходимо разобраться в причинах сложившейся ситуации, найти пути решения, услышать, какие меры принимаются в настоящее время.

Представитель регионального оператора по Кыштымскому кластеру, генеральный директор ООО «Спецсервис» Александр Шварц пояснил, что, по его мнению, основной причиной несвоевременного вывоза ТКО является недостаток транспорта. В связи с этим он подчеркнул, что для Озерска уже приобретён специализированный автомобиль «Камаз». Транспорт поступит в город через две недели. В конце апреля в город поступит ещё одна такая же машина. По информации регоператора пока в округе работают пять мусоровозов и четыре самосвала. Приобретение дополнительных транспортных единиц, по мнению руководителя регоператора, решит проблему несвоевременного вывоза мусора.

В качестве второй причины Александр Шварц назвал недостаточное количество контейнеров. Если установить их в необходимом количестве, то, по словам Александра Шварца, ситуация значительно улучшиться. Он проинформировал участников совещания о том, для Озерска уже подготовлены 22 контейнера. Кроме того, в течении 2019 года региональным оператором планируется приобретение порядка 20-25 контейнеров, предназначенных для семи территорий Челябинской области. Во втором квартале 2019 года в рамках федеральной программы «Экология» также планируется закуп современных герметичных пластиковых и металлических контейнеров. По предварительному расчёту в Озерский городской округ должны быть поставлены порядка 200 штук.

– До реформы в выходные дни также где-то образовывался мусор, тем не менее, он вывозился оперативно. Сегодня мы видим, что общее состояние дворовых территорий ухудшается. Мусор, который остаётся на площадках, накапливается. Я считаю, что надо акцентировать внимание всё-таки на полном и своевременном вывозе, – прокомментировал позицию регионального оператора Алексей Вахрушев.

Руководитель ООО «Спецсервис» Александр Шварц пояснил, что транспортировщик отходов готов идти навстречу жителям. В случае срыва графика и скопления пакетов с ТКО за пределами контейнеров, будут освобождаться не только сами контейнеры, но и убираться вся территорию площадки:

– Жалобы от жителей мы не оставляем без рассмотрения. Транспортировщик отчитывается, предоставляет видео и фотофиксацию после этих обращений. До конца марта мы опубликуем графики транспортирования на территории всего Кыштымского кластера, включая Озерский городской округ, где будут указаны дни транспортирования для физических и юридических лиц, а также даты вывоза крупногабаритных отходов. Мы проведём оперативное совещание с транспортировщиком и будем вменять в обязанность уборку контейнерных площадок, расположенных на дворовых территориях.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев отметил, что в рамках новой системы обращения с ТКО в округе практически заново отрабатывается механизм взаимодействия. Определён порядок работы для муниципальных предприятий: школ, садиков, учреждений социальной сферы:

– Что касается жилого сектора, то количество контейнеров в Озерске за последнее время значительно увеличилось. К сожалению, региональный оператор отказался от эксплуатации заглублённых контейнеров и в настоящее время эту работу не осуществляет. Заглублённые контейнеры были заменены на обычные металлические, что и явилось причиной значительного увеличения парка контейнеров в городе.

Кроме того, в связи с реформой обращения с ТКО, увеличилось транспортное «плечо». Сейчас отходы вывозятся за пределы округа, что серьёзно влияет на нарушение графика и скопления мусора во дворах.

Много случаев, когда подъезд к контейнерной площадке перекрывается личным автотранспортом. Эвакуировать его возможности нет. Мы начали рассматривать эти случаи на административной комиссии. Готовы взаимодействовать и помогать региональному оператору, так как это является административным правонарушением.

В ходе совещания Алексей Вахрушев обратил внимание регионального оператора и предостерёг руководителей управляющих организаций по поводу соблюдения порядка сбора оплаты за вывоз мусора, чтобы не допустить, так называемого «задвоения» квитанций:

– Никаких вопросов по «задвоению» квитанций, никаких новых строчек в квитанциях быть не должно. Если такие факты будут установлены, то оценка будет дана уже с точки зрения уголовно-процессуального кодекса.

Чтобы решить проблему несвоевременного вывоза мусора до того, как в округ поступят дополнительные машины, первый заместитель главы округа Иван Сбитнев предложил региональному оператору увеличить количество рейсов и перейти на режим работы в две смены.

В завершение совещания Алексей Вахрушев предложил создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу, поручил участникам совещания представить уполномоченных лиц, которые войдут в её состав:

– Рабочая группа будет работать не только с обращениями по вывозу мусора, но и по другим вопросам в сфере ЖКХ. Рабочая группа будет собираться не реже одного раза в месяц. Вопросов в этой сфере масса. В частности, есть дома, которые остались без управления, с которым тоже необходимо будет работать.

Следующее совещание в таком же формате мы проведём 15 апреля, где обсудим результаты, которых нам удалось добиться.

По имеющейся информации, после совещания прокурором по ЗАТО г. Озерск Алексеем Вахрушевым был совершён повторный объезд, но ситуация по вывозу мусора пока осталась без изменений.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38902/