Жильцы пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр

Врио губернатора Алексей Текслер поручил обеспечить жильцов дома по проспекту Карла Маркса, 164 индивидуальным медицинским сопровождением.

Соответствующее поручение Алексей Текслер дал после встречи с жильцами дома, которая прошла во вторник, 26 марта. В среду была создана специальная комиссия для организации двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам. В первую очередь врачи проведут поквартирный обход и пригласят жильцов на углубленную диспансеризацию и профосмотры.

Для каждого будет составлен паспорт здоровья и индивидуальный лечебно-реабилитационный план. Затем жильцов поставят на диспансерное наблюдение специалистов соответствующих профилей. Обрушение части дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

http://echochel.ru/news/2019/03/27/79163/