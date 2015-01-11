В продукции «Чебаркульской птицы» нашли бактерии группы кишечной палочки

В продукции пяти российских предприятий, в том числе, челябинского, выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и Республики Казахстан – южноуральский Россельхознадзор анонсирует усиленный лабораторный контроль.

Нарушения выявлены в замороженных полуфабрикатах АО «Инжавинская птицефабрика», в пельменях говяжьих «Вкусно-сытно» ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат» (там обнаружены КМАФАнМ); в аналоге икры зернистой, непастеризованной икре черной из продуктов моря «Старорусская» производства ООО «Пик» (дрожжи); в рулете копчено-вареном «Гурман» производства ООО ПКФ «Пикант» (патогенный стафилококк); в грудке с кожей цыпленка-бройлера замороженной производства ООО «Чебаркульская птица» (бактерии группы кишечной палочки).+

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении этих видов продукции перечисленных предприятий.

Кроме того, по предписанию Управления Россельхознадзора еще одно из птицеводческих предприятий региона прекратило действие декларации о соответствии на субпродукты птицы в связи с выявлением в продукции возбудителей пищевой инфекции – листерии. Юрлицо привлекли к административной ответственности. Ему грозит от 100 до 300 тыс. рублей штрафа.

Продукция, в которой обнаружены бактерии, снята с реализации.

https://dostup1.ru/society/V-produktsii-Chebarkulskoy-ptitsy-nashli-bakterii-gruppy-kishechnoy-palochki_114872.html