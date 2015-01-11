Какая она — деятельность Отделения по делам несовершеннолетних?

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них, является важной задачей в работе органов внутренних дел.

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области проведением работы в указанном направлении занимается отделение по делам несовершеннолетних.

Рассказывает заместитель начальника отдела – начальник отделения

(по делам несовершеннолетних) ОУУП и ПДН майор полиции Алексей Скрыгин.

В настоящее время отделение ПДН насчитывает 8 сотрудников.

Отделение располагается по адресу г. Озерск пр. Ленина 37, 1 подъезд, кабинеты 1 – 4. График работы отделения: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:45. Также ежедневно осуществляет прием дежурный инспектор в период времени с 13:00 до 22:00.

Инспектора ПДН несут службу на административных участках совместно с участковыми уполномоченными полиции:

- территория обслуживания участкового пункта полиции №1 – Губайдуллина Эльвира Хайдаровна, р.т. 2-85-90

- территория обслуживания участкового пункта полиции №3 – Низамутдинова Юлия Ильясовна, р.т. 2-86-60

- территория обслуживания участкового пункта полиции №4 – Лапаева Елена Анваровна, р.т. 2-84-05

- территория обслуживания участкового пункта полиции №5 – Анкина Марина Евгеньевна, р.т. 2-84-05

- территория обслуживания участкового пункта полиции №6 – Беспалова Юлия Сайфитдиновна, р.т. 2-85-90

- территория обслуживания участкового пункта полиции №6 – Зайнуллина Кристина Ильдаровна, р.т. 2-86-60

- территория обслуживания п. Метлино, п. Новогорный, п. Татыш – Карташова Лариса Ивановна, р.т. 2-86-60

- руководитель подразделения – Скрыгин Алексей Александрович, р.т. 2-85-77