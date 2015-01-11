Приглашаем на обучение!

С 08 апреля 2019 в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель”, по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации.

К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым к работе на ведомственном (общественном) спасательном посту.

По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства.

Справки и запись по телефонам: 8(35130)2-66-10, т/факс 2-00-44.