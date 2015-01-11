«Территория здоровья”. На Южный Урал приехали лучшие врачи страны

В Челябинске сегодня работают лучшие педиатры страны – гастроэнтерологи, сосудистые хирурги, фармакологи. Еще в течение недели они будут встречаться с маленькими пациентами, у которых – сложные патологии. Многих пригласят на лечение в Москву. На Южном Урале стартовал благотворительный проект “Территория здоровья”.

Маленькая Полина только и мечтает о том, чтобы бегать вместе со сверстниками. А пока даже ходит с трудом. Острая боль в ступне чувствуется при каждом шаге, стесняясь, рассказывает она врачу. Порой даже встать на ноги малышка не может.

“У нас вообще это с рождения, сейчас начало ухудшаться все, поэтому сюда и обратились”, – рассказывает мать девочки Венера Воробьева.

Казалось бы, просто синяки на стопе. Но для специалистов это – тревожный знак. Такие пятна – чаще всего явный признак проблем с сосудами. Если вовремя не обнаружить патологию, это может привести к образованию тромбов, говорят врачи. Полину обследует столичный хирург, врач российской детской больницы имени Пирогова. Из Москвы в Челябинск он и его коллеги приехали в рамках проекта “Территория здоровья”.

“Сюда приехал генетик, специалист по наследственным заболеваниям, гастроэнетролог, сосудистый хирург и клинический фармоколог. Это группа тех специалистов, которых пожелала видеть Челябинская область”, – отмечает председатель Правления ассоциации детских больниц (г. Москва) Николай Ваганов.

Неделю они будут консультировать южноуральских врачей и пациентов. Идея подобного обмена опытом родилась в НОВАТЭКе.

“На первом месте самое главное – это дети. И мы ценим возможность участия в огромной работе по спасению жизней и сохранению здоровья наших детей, а значит и нашего будущего”, – говорит генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Сразу после Челябинска московские специалисты отправятся в больницы Магнитогорска. Всего сотрудничество рассчитано на пять лет. Визиты на Южный Урал запланированы как минимум раз в год.

https://www.cheltv.ru/territoriya-zdorovya-na-yuzhnyj-ural-priehali-luchshie-vrachi-strany/