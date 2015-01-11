Нет худа без добра. Из-за магнитных бурь южноуральцы могут увидеть северное сияние

Жители Челябинской области могут увидеть северное сияние. Это природное явление спровоцировали магнитные бури.

Напомним, три мощные вспышки на Солнце вызвали сильную магнитную бурю. Ученые прогнозируют, что она продлится до конца марта. Метеозависимых предупреждают: в эти дни нужно внимательнее отнестись к своему здоровью.

Однако природа сработала также и по принципу “нет худа без добра”. Как утверждают астрономы, в период магнитных бурь жителям стоит чаще смотреть на небо: северное синие в это время заметно не только в приполярных областях, но и в более южных широтах.

https://www.cheltv.ru/net-huda-bez-dobra-iz-za-magnitnyh-bur-yuzhnouraltsy-mogut-uvidet-severnoe-siyanie/