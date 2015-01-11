Челябинскую область оснастят тремя сотнями современных остановок

Три сотни остановок на Южном Урале оснастят новыми функциями. Это теплые скамейки, кнопка вызова такси, а также видеоаналитика. Все это в Челябинской области внедряется по проекту «Умный город». В пилотную программу вошли сразу 3 города региона: Челябинск, Сатка, Снежинск.

Теперь инновации постепенно внедряют инновации. В Сатке успешно реализованы 3 проекта — «Умное освещение», «Умный сквер» и «Умный дом». Первый внедрили в одной из школ, теперь свет автоматически регулируется в зависимости от времени суток и загруженности класса. А систему видеаналитику, которая может распознать оставленный предмет или драку установили в сквере. А функция «Умный дом» самостоятельно передает показания счетчиков. Теперь в планах у саткинцев — внедрение «Умных баков».

"Мы планируем это сделать в сезон летний, установить систему контроля заполняемости. Это актуально, тем более у нас мусорная реформа по всей стране стартовала. Мы бы хотели помочь реализовать эти умные ресурсы, сервисы и для регоператора,"

— рассказал сайту «Первый областной» первый заместитель главы Саткинского района Павел Баранов.

На каждый контейнер поставят датчик заполняемости. Как только мусор достигнет критической отметки — аппарат просигнализирует регоператору. А в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС делают «Умные остановки», которые оборудуют кнопками экстренной службы 112 и вызова такси, а также теплыми лавочками, Wi-Fi и USB-портами для зарядки устройств.

"Самый главный результат во внедрении всех смарт технологий сейчас, в рамках реализации проекта «Умный город», это наверно, изменение культуры потребления ресурсами в нашей стране обычными людьми. Наши дети уже будут вести себя по-другому, глядя на нас. И, соответственно культура поведения людей в общественных местах так же изменится,"

— рассказал сайту «Первый областной» директор проекта «Умный город» на Урале Олег Извеков.

Проект «Умный город» начал свою работу в 2017 году. Программа на Южном Урале рассчитана до 2024 года.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/smart-ostanovki/