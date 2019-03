Афиша выходного дня. Проведи выходные бодро!

Мечтаешь начать жить интересно? Так начни прямо сейчас!

Афиша выходного дня! Чтобы этот уикенд запомнился надолго!

Озёрск

Все выходные:

Глк "Егоза": с 10:00 до 18:00 работают все подъёмники, а также прокат, инструкторы, тюбинг, кафе, мангальные зоны!

В субботу и воскресенье с 10-00 до 12-00 состоятся тренировки от Федерации горнолыжного спорта Озёрска.

Приглашаем всех повысить свои навыки и научиться проходить трассу.

Тренировки бесплатные.

Скипасс и прокат оплачиваются на общих основаниях.

30 марта

Регистрация с 10-30 бк Баскервиль

Чемпионат города по Пирамиде классической, посвящённый памяти Борисова ВМ.

Начало в 11.00.

Форма одежды опрятная!

11-00 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА В ПОДАРОК" для детей 3-6 лет (малый зал). Продолжительность 35 минут.

16-00 ДК "Маяк"

Леди очарование в погонах! У вас есть прекрасная возможность увидеть и услышать всё, что происходит на сцене с помощью нашей on-line камеры!

http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Международному Дню театра посвящается! Капустник!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Шикарная свадьба", комедия (16+)

31 марта

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Бабушка удава". Один день из жизни великолепной четверки (4+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ЗАЯЦ, ЛИСА и ПЕТУХ" 5-6 лет (большой зал). Продолжительность 1 час 5 минут с антрактом.

15-00 Центральная городская библиотека

Центральная городская библиотека и озерский клуб авторской песни «Рифей» приглашают отпраздновать День смеха (1 апреля) вместе, но чуть заранее – 31 марта!

16-00 ДК "Маяк"

31 марта народный коллектив ансамбль бального танца «Золушка» отметит свое 50-летие. В юбилейном вечере озерскому зрителю будут представлены лучшие европейские и латиноамериканские танцевальные композиции ансамбля, клуба любителей бального танца «Сеньоры», а также творческих коллективов Дворца культуры «Маяк».

Руководители ансамбля - балетмейстеры Сергей Пантюхин и Юлия Третьякова выведут на сцену своих воспитанников возраста от 8 до 60 лет.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Шикарная свадьба", комедия (16+)

Касли

31 марта

17-00 кт"Россия"

Даня Воронков (г. Москва) проведет мастер-класс по игре на балалайке! 12+

На мастер-класс приглашаются ВСЕ, даже с нуля! Гарантируем, что за каких-то 30-40 минут в ваших руках зазвучит музыка, причём, не только традиционная, но и современная!

Миасс

30 марта

глк"Солнечная долина"

Спуск в купальниках!

Весь день на курорте вас будут развлекать ди-джей и ведущий с крутыми конкурсами.

Для всех, кто будет в купальном или карнавальном костюме, катание с 12:00 до 15:00 – бесплатное.

В 14:00 будет массовый спуск, а в 19:00 в кафе Тургояк мы покажем фильм про сноубордистов и устроим крутую вечеринку!

Челябинск

Все выходные:

ДК Железнодорожников

Художественная выставка “Джарна-Кала”, серия графических работ “Птицы-души” художник Шри Чинмой. В программе выставки: мастер-классы по медитативной живописи, творческие встречи, концерты одухотворённой музыки Шри Чинмоя, семинары по йоге, саморазвитию и многое другое.

30 марта

12-00 Публичная библиотека

Творческая встреча с автором популярных книг в жанре фэнтези

Ульяной Бисеровой.

31 марта

18-00 дс "Юность"

Дискотека СССР. Большой ретро-концерт!

Екатеринбург

Все выходные:

Свердловская киностудия

Мультимедийная выставка «Васнецов. Ожившие полотна». Благодаря современным технологиям, посетители смогут увидеть, как медленно плывут осенние листья, упавшие в водоём на картине «Алёнушка», как играют солнечные лучи на могучей кольчуге русских богатырей, как спокойно расступаются облака, освобождая путь ковру-самолёту.

Ельцин центр

Ельцин Центр и Посольство Финляндии в России представляют выставку Лиисы Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы».

Лииса Йокинен — фотограф и создатель популярных в Финляндии и за ее пределами фотопроектов HEL Looks, SF Looks и NYC Looks, раскрывающих уникальный стиль жителей Хельсинки, Нью Йорка и Сан-Франциско. В 2018 Лииса приехала в Москву, где запустила новый фотопроект Mos Looks. Выставка Hel Looks meets Mos looks создана на основе фотографий, сделанных в Москве и Хельсинки, и показывает сходства и различия уличного стиля обеих столиц.

30 марта

12, 15, 18-00 Театр балета «Щелкунчик»

Испанский театр мыльных пузырей в Екатеринбурге! Настоящее волшебство с мыльными пузырями, пенные облака и мыльный снег, перестрелка водными пистолетами, цветные мыльные пузыри! И многое другое!

Александра Лебедева