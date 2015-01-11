Афиша выходного дня. Проведи выходные бодро!

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Афиша выходного дня! Чтобы этот уикенд запомнился надолго!
Озёрск
Все выходные:
Глк "Егоза": с 10:00 до 18:00 работают все подъёмники, а также прокат, инструкторы, тюбинг, кафе, мангальные зоны!
В субботу и воскресенье с 10-00 до 12-00 состоятся тренировки от Федерации горнолыжного спорта Озёрска.
Приглашаем всех повысить свои навыки и научиться проходить трассу.
Тренировки бесплатные.
Скипасс и прокат оплачиваются на общих основаниях.
30 марта
Регистрация с 10-30 бк Баскервиль
Чемпионат города по Пирамиде классической, посвящённый памяти Борисова ВМ.
Начало в 11.00.
Форма одежды опрятная!
11-00 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА В ПОДАРОК" для детей 3-6 лет (малый зал). Продолжительность 35 минут.
16-00 ДК "Маяк"
Леди очарование в погонах! У вас есть прекрасная возможность увидеть и услышать всё, что происходит на сцене с помощью нашей on-line камеры!
http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Международному Дню театра посвящается! Капустник!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Шикарная свадьба", комедия (16+)
31 марта
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Бабушка удава". Один день из жизни великолепной четверки (4+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ЗАЯЦ, ЛИСА и ПЕТУХ" 5-6 лет (большой зал). Продолжительность 1 час 5 минут с антрактом.
15-00 Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека и озерский клуб авторской песни «Рифей» приглашают отпраздновать День смеха (1 апреля) вместе, но чуть заранее – 31 марта!
16-00 ДК "Маяк"
31 марта народный коллектив ансамбль бального танца «Золушка» отметит свое 50-летие. В юбилейном вечере озерскому зрителю будут представлены лучшие европейские и латиноамериканские танцевальные композиции ансамбля, клуба любителей бального танца «Сеньоры», а также творческих коллективов Дворца культуры «Маяк».
Руководители ансамбля - балетмейстеры Сергей Пантюхин и Юлия Третьякова выведут на сцену своих воспитанников возраста от 8 до 60 лет.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Шикарная свадьба", комедия (16+)
Касли
31 марта
17-00 кт"Россия"
Даня Воронков (г. Москва) проведет мастер-класс по игре на балалайке! 12+
На мастер-класс приглашаются ВСЕ, даже с нуля! Гарантируем, что за каких-то 30-40 минут в ваших руках зазвучит музыка, причём, не только традиционная, но и современная!
Миасс
30 марта
глк"Солнечная долина"
Спуск в купальниках!
Весь день на курорте вас будут развлекать ди-джей и ведущий с крутыми конкурсами.
Для всех, кто будет в купальном или карнавальном костюме, катание с 12:00 до 15:00 – бесплатное.
В 14:00 будет массовый спуск, а в 19:00 в кафе Тургояк мы покажем фильм про сноубордистов и устроим крутую вечеринку!
Челябинск
Все выходные:
ДК Железнодорожников
Художественная выставка “Джарна-Кала”, серия графических работ “Птицы-души” художник Шри Чинмой. В программе выставки: мастер-классы по медитативной живописи, творческие встречи, концерты одухотворённой музыки Шри Чинмоя, семинары по йоге, саморазвитию и многое другое.
30 марта
12-00 Публичная библиотека
Творческая встреча с автором популярных книг в жанре фэнтези
Ульяной Бисеровой.
31 марта
18-00 дс "Юность"
Дискотека СССР. Большой ретро-концерт!
Екатеринбург
Все выходные:
Свердловская киностудия
Мультимедийная выставка «Васнецов. Ожившие полотна». Благодаря современным технологиям, посетители смогут увидеть, как медленно плывут осенние листья, упавшие в водоём на картине «Алёнушка», как играют солнечные лучи на могучей кольчуге русских богатырей, как спокойно расступаются облака, освобождая путь ковру-самолёту.
Ельцин центр
Ельцин Центр и Посольство Финляндии в России представляют выставку Лиисы Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы».
Лииса Йокинен — фотограф и создатель популярных в Финляндии и за ее пределами фотопроектов HEL Looks, SF Looks и NYC Looks, раскрывающих уникальный стиль жителей Хельсинки, Нью Йорка и Сан-Франциско. В 2018 Лииса приехала в Москву, где запустила новый фотопроект Mos Looks. Выставка Hel Looks meets Mos looks создана на основе фотографий, сделанных в Москве и Хельсинки, и показывает сходства и различия уличного стиля обеих столиц.
30 марта
12, 15, 18-00 Театр балета «Щелкунчик»
Испанский театр мыльных пузырей в Екатеринбурге! Настоящее волшебство с мыльными пузырями, пенные облака и мыльный снег, перестрелка водными пистолетами, цветные мыльные пузыри! И многое другое!
Александра Лебедева