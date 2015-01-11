В Озерске дали старт стройке спортивно-оздоровительного комплекса

30 марта на территории санатория-профилактория ПО «Маяк» состоялась церемония, посвященная началу строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

В СОК предполагается наличие двух больших площадок – ледового корта, а также зала для физподготовки и отработки тактических элементов хоккеистов.

Помимо этого, внутри должны расположиться холодильная установка, раздевалки, тренерские, медкабинет и кафе. Спортивно-оздоровительный комплекс станет домашней площадкой хоккейного клуба «Маяк-Гранит», в нем смогут заниматься дети из разных спортивных секций. Ледовый корт, спортивный и тренажерный залы будут открыты для посещения всех жителей округа.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев отметил: «Мы не имеем права отнестись к этому проекту безответственно. Впереди большая работа, и мы с ней справимся только с поддержкой жителей Озерска».

В церемонии открытия стройплощадки принял участие директор по капитальным вложениям ГК «Росатом» Геннадий Сахаров. Он обещал после завершения строительства на открытие спорткомплекса привезти знаменитых прославленных спортсменов – Владислава Третьяка и Алексея Ягудина.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков назвал строительство СОК знаковым, важным для города событием, которое поставит спортивную жизнь Озерска на новый, более высокий уровень.

Участники церемонии, в числе которых были председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, капитан хоккейной команды «Маяк-Гранит»

Дмитрий Петрюк, провели символическую закладку фундамента будущего спортивно-оздоровительного комплекса.

Впереди – огромная работа. Пока на месте будущей стройки шумит лес и поставлен первый строительный вагончик…

Наталья Колянова